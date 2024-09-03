Более тысячи человек посетили День открытых дверей в ДК «Родина» в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Дворец культуры «Родина» в Химках организовал масштабную развлекательную программу ко Дню открытых дверей. Мастер-классы по танцам, вокалу и рисованию и праздничный концерт посетили свыше тысячи жителей и гостей округа.

Творческие номера подготовили 56 местных творческих коллективов. Зрителям продемонстрировали классическую хореографию, акробатический рок-н-ролл, фламенко, бальные и историко-бытовые танцы. Также гости дворца культуры увидели занимательные театральные постановки и насладились концертом духового оркестра.

Жители смогли попробовать себя на уроках по вокалу, изобразительному искусству и актерскому мастерству. Занятие провели педагоги кружков и секций дворца культуры.

Напомним, что во Дворце культуры «Родина» регулярно проводятся культурные и общественные мероприятия: конкурсы, выставки, фестивали, спектакли и многое другое.

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