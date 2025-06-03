День открытых дверей провели в Доме юных техников в Химках

Детей участников специальной военной операции из Химок пригласили на день открытых дверей в Дом юных техников «Интеграл». Ребятам рассказали о авиамодельной, автомобильной, судомодельной и шахматной спортивных секциях.

Участникам дня открытых дверей рассказали, как работает Дом юных техников, а после этого проводили их на тренировку спортсменов. Ребята смогли попробовать свои силы в управлении автомобилем, картингом и квадроциклом, а также научились запускать модель катера.

Экскурсию организовали в честь Дня защиты детей. Целью мероприятия стала популяризация технических видов спорта в Химках.

Отметим, что в первый день лета в округе провели десятки развлекательных программ: творческие конкурсы, анимационные представления, тематические мастер-классы, показы фильмов и многое другое.