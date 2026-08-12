День открытых дверей проведут в роддоме в Ногинске 13 августа

В Ногинском родильном доме 13 августа состоится День открытых дверей для будущих родителей. Начало — в 14:00. Об этом сообщили в местной больнице.

Гостям расскажут о работе медучреждения, организации помощи при родах и условиях пребывания.

«День открытых дверей — важная возможность для будущих родителей заранее познакомиться с родильным домом, узнать об организации медицинской помощи и получить ответы на интересующие вопросы от специалистов. Это помогает сформировать более полное представление о предстоящем событии и чувствовать себя увереннее», — подчеркнул главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Встреча пройдет по адресу: Ногинск, улица Комсомольская, дом № 59, пятый этаж, конференц-зал.

Посетителям необходимо взять с собой паспорт, маску и бахилы.