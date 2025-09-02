День открытых дверей прошел во Дворце культуры Жуковского

Дворец культуры распахнул свои двери для всех желающих окунуться в мир творчества и искусства. В этом году, в преддверии нового учебного года и старта творческого сезона, масштабный праздник состоялся под открытым небом — в сквере у стен Дворца культуры.

Этот день стал возможностью для жителей округа ближе познакомиться с большим спектром творческих направлений и студий, предлагаемых Дворцом культуры. Гостей праздника ждала программа, включающая в себя выступления творческих коллективов, набирающих учеников на новый сезон.

Зрители наблюдали за танцорами ансамбля спортивного бального танца «Звездный» и выступлением академического хора «Кредо».

Кроме того, для юных гостей были организованы интерактивные площадки, мастер-классы и пробные занятия, позволяющие раскрыть свой творческий потенциал. По словам представителей администрации Дворца культуры, главной задачей проведения ежегодного дня открытых дверей является предоставление жителям округа полной информации о разнообразии кружков и творческих студий, доступных для посещения в новом сезоне.