День открытых дверей прошел во Дворце культуры в Люберцах

Мероприятие состоялось 30 августа в Люберецком дворце культуры и его структурных подразделениях. Более трех тысяч человек посетили встречу, 232 из них записались в клубные формирования.

Директор учреждения Александра Гнусова рассказала, что во дворце культуры пять структурных подразделений, расположенных на разных территориях округа. Спектр направлений широкий: хореография, вокал, театральное искусство.

«В День открытых дверей подготовили насыщенную концертную программу, чтобы жители увидели все своими глазами», — добавила она.

На всех площадках организовали анимационно-игровые программы, мастер-классы для детей и взрослых, викторины и концерты. Гостей угощали сладкой ватой. Особый интерес у зрителей вызвало выступление учащихся Детской хореографической школы, а также мастер-класс от музыкального руководителя академического хора «Хорал».

Люберецкий дворец культуры в следующем году отметит свое 65-летие.