День открытых дверей прошел в учреждениях культуры в Павловском Посаде

День открытых дверей в учреждениях культуры прошел для жителей Павловского Посада, которые хотят записаться в творческие кружки. Местные ДК представили более 200 направлений для всех возрастов.

Каждый смог познакомиться с творческими и клубными формированиями, оценить их достижения и задать вопросы руководителям. Представители рассказали о программах и помогли сделать выбор.

День открытых дверей стал праздником творчества и открыл возможности для самореализации. Более подробную информацию о клубных формированиях можно узнать на сайте.

