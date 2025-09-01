День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Богородского округа

30 августа культурные учреждения Богородского округа пригласили всех желающих ознакомиться с их деятельностью. В этот день гости получили возможность погрузиться в атмосферу творчества и разнообразия, посетив различные мероприятия.

В рамках акции в культурном центре «Обухово» и сельском Доме культуры «Балобаново» собралось множество людей, интересующихся культурной жизнью региона. Для них были организованы экскурсии, мастер-классы и встречи с руководителями творческих коллективов, что позволило узнать о кружках и студиях. Все желающие могли сразу записаться в понравившиеся объединения.

Посетители не только получали информацию о работе творческих групп, но и наслаждались яркими выступлениями, а также имели возможность участвовать в увлекательных мастер-классах, которые позволили лучше понять направления деятельности учреждений.

В культурном центре «Обухово» прошел особенный праздник для будущих школьников, организованный при поддержке благотворительного фонда «Дороги добра». Для детей была подготовлена насыщенная программа с аниматорами, познавательным квестом и подарками в виде наборов для первоклассников, которые пригодятся в новом учебном году. Мероприятие подарило участникам множество положительных эмоций и создало отличное настроение для начала учебного процесса.