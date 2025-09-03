День открытых дверей прошел в Центре культуры имени Калиниченко в Ногинске

Центр культуры имени Калиниченко в Ногинске начал новый учебный год, организовав день открытых дверей для жителей города. Мероприятие привлекло множество гостей, включая семьи с детьми и пожилых граждан, создав атмосферу радости и вдохновения.

Посетители смогли не только ознакомиться с различными кружками и студиями, но и погрузиться в мир искусства. Центральным моментом праздника стал масштабный концерт, в котором приняли участие все творческие коллективы центра. Гости насладились яркими танцевальными номерами, вокальными выступлениями, театральными постановками и музыкальными композициями, демонстрируя высокий уровень подготовки артистов.

Программа включала интерактивные активности, где участники могли ближе познакомиться с интересующими их направлениями, пообщаться с педагогами и записаться на занятия. Праздник стал настоящим семейным событием, создающим теплую и дружескую атмосферу. Это помогло родителям и детям осознанно выбрать занятия для творческого роста.

По словам директора Ирины Родионовой, основная задача праздника заключалась в том, чтобы вдохновить детей и их семьи, показать разнообразие возможностей для развития. Мероприятие стало важным шагом в культурной жизни города и символизировало готовность Центра к новому творческому сезону.