День открытых дверей прошел в Центре амбулаторной онкологической помощи в Подольске

В Подольске в Центре амбулаторной онкологической помощи прошел День открытых дверей, посвященный раннему выявлению онкологических заболеваний. Цель мероприятия — повысить осведомленность жителей о важности своевременной диагностики и профилактики.

Жители города получили возможность пройти комплексное обследование. В рамках первичного этапа диспансеризации проводилось заполнение анкеты для оценки рисков, антропометрические замеры, анализ крови, электрокардиограмма, измерение артериального и глазного давления, а также осмотр терапевта. Для углубленной онкологической диагностики специалисты выполняли осмотр онколога, обследование кожных новообразований и анализы крови на онкомаркеры.

Кроме того, предлагались дополнительные исследования: маммография, анализы на уровень сахара и холестерина, онкоцитология. При необходимости по направлению онколога проводились рентгенологические обследования — компьютерная томография или рентген легких, а также ультразвуковое исследование.

«Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. Многие злокачественные новообразования на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры могут спасти жизнь. Даже при наличии малейших подозрений или факторов риска необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — сказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Сергей Нифатов.

Все участники получили результаты обследований и рекомендации специалистов по сохранению здоровья и профилактике заболеваний.