День открытых дверей прошел в школе поселка Колычево Можайского округа

Праздник под названием «Старт к успеху!» состоялся в школе поселка Колычево. Мероприятие, призванное объединить учеников, родителей и педагогов, полностью оправдало свое название, открыв для гостей все возможности современной и динамичной школы.

Для родителей будущих и нынешних учеников провели увлекательную экскурсию по школьным кабинетам. Педагогический коллектив подробно рассказал об учебных программах, оснащении классов.

Торжественную церемонию открытия провели почетные гости: начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова, директор школы Андрей Баранов и предыдущий руководитель, вложившая много сил в развитие учреждения - Надежда Слеткова.

На открытой площадке во дворе школы царила особая атмосфера. Ученики с огромным удовольствием приняли участие в массовом танцевальном флешмобе под известные и любимые песни, продемонстрировав свой задор и сплоченность.

Но самым вкусным и запоминающимся моментом дня стала презентация нового школьного меню. В организованной зоне дегустации все желающие смогли лично оценить качество и разнообразие блюд: свежую выпечку, питательные завтраки и полноценные комплексные обеды.

Делились впечатлениями и сами ученики, единогласно подтвердив, что им очень нравится обновленное и разнообразное меню в их школе.