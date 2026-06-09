День открытых дверей прошел в роддоме в Серпухове

Детям предложили поиграть с волонтерами, принять участие в мастер-классе и найти новых друзей, пока мамы наслаждались концертом и принимали поздравления. К гостям обратились заместитель главы округа Мария Барышева, главный врач роддома Александр Скобенников, заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Рудь и председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Владимир Зотов.

Для будущих мам и родителей провели мастер-класс по уходу за новорожденными и пеленанию. Партнеры мероприятия подготовили для мам и детей мороженое и подарки.

«С каждым годом наш роддом стремится стать лучше. Александр Юрьевич вкладывает душу в свое дело. Недавно на третьем этаже провели ремонт, приобрели новую мебель и оборудование. Он знает о каждом уголке и с таким воодушевлением рассказывал о цветовой палитре помещений, планах развития родильного дома. Мне бы очень хотелось, чтобы выросло количество детишек, рожденных на территории Серпухова», — отметила Мария Барышева.