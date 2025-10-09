День открытых дверей прошел в роддоме в Королеве

Женщинам рассказали, какие виды анестезии используются во время родов, как вести себя в момент схваток и что происходит с новорожденным в первые часы его жизни. Будущие мамы узнали, какие документы нужно взять с собой, а также получили информацию о контрактных родах и семейном пребывании в роддоме. Для всех желающих провели экскурсию по отделению, где они осмотрели палаты и операционные.

На Дне открытых дверей также провели лотерею, главным призом которой стал сертификат на индивидуальные роды в специальном боксе с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения. Счастливый билет с номером 13 вытащила Татьяна Арзамасцева, которая очень обрадовалась такой удаче.

День открытых дверей в Королевском роддоме проводится каждые две недели.