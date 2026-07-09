День открытых дверей прошел в роддоме в Химках

В Химкинском родильном доме прошел день открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Десятки будущих мам и пап собрались в конференц-зале.

Для гостей подготовили просветительскую программу и беспроигрышную лотерею с подарками. Среди призов — сертификаты на роды, фотосессии при выписке, консультации по грудному вскармливанию, наборы для стерилизации молока, средства по уходу за ребенком и чай для мам.

Опытные врачи и акушеры провели мастер-класс для будущих родителей. Они рассказали о кормлении, купании и пеленании, дали рекомендации по поддержанию здоровья в период беременности и поделились советами по преодолению страха перед родами. Гости осмотрели приемное отделение, родовые блоки, операционные, послеродовые палаты и отделение интенсивной терапии.

Мероприятие организовали заведующий роддомом Согомон Казарьян, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Нарине Сугян и главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Он отметил, что роддом регулярно проводит дни открытых дверей для будущих родителей. Это помогает им лучше ориентироваться в процессе родов и уходе за новорожденным.

Муниципальный депутат и заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина подчеркнула, что предварительное знакомство с условиями роддома снижает тревожность, а спокойствие и уверенность будущей мамы напрямую влияют на течение беременности и родов.