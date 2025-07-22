День открытых дверей прошел в образовательном центре Молдавии в Одинцове

На улице Маршала Неделина, 9 открыли двери для общения и обмена опытом среди жителей. Граждане Молдавии получили бесплатные консультации по вопросам миграции, восстановления гражданства и другим юридическим вопросам, для них также организовали акцию по оформлению карты гражданина Молдавии в России.

На мероприятии граждане Молдавии также смогли обратиться в центр за помощью по оформлению документов, трудоустройству, восстановлению паспорта. Кроме этого, для гостей центр предлагал различные культурные мероприятия, такие как концерты, выставки и кулинарные мастер-классы, что позволило посетителям дня открытых дверей погрузиться в атмосферу родной культуры.

Одним из флагманских проектов центра по помощи и поддержке соотечественников стала «Карта гражданина Молдавии в РФ». Держатели карты пользовались бесплатной мобильной связью, различными подписками на интернет-сервисы. Эта инициатива значительно расширила доступ ко многим услугам и возможностям для граждан Молдавии, находящихся за пределами своей страны.

Культурно-образовательный центр Молдавии в России открылся в декабре 2023 года для помощи и поддержки соотечественников на территории России. Его работа направлена на сохранение языка и культуры, традиций и обычаев Молдавии, а также на укрепление российско-молдавской дружбы.

На тот момент в российских городах было открыто 27 культурно-образовательных центров Молдавии, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и другие. В центрах проводили образовательные мероприятия и даже приглашали известных молдавских артистов и общественных деятелей для популяризации молдавского искусства.