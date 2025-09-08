День открытых дверей прошел в новом корпусе школы № 1 в Королеве

Родители учащихся школы № 1 8 сентября смогли посетить новое здание учреждения, которое построили в этом году в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», и оценить условия образовательного процесса. Они осмотрели учебные кабинеты и лаборатории, просторные спортивный и актовый залы, а также современную библиотеку.

Творческие коллективы школы подготовили для гостей концертную программу. В спортивном зале все желающие приняли участие в утренней зарядке с учителем физкультуры и увидели показательные выступления секции карате.

Директор школы Ирина Гайдукова рассказала о богатых традициях образовательного учреждения, его нововведениях и планах на будущее.

В учебных кабинетах прошли тематические мастер-классы и интерактивные занятия, которые позволили родителям и детям узнать больше о возможностях дополнительного образования.

Параллельно с выступлениями педагогический коллектив провел родительские собрания, на которых обсуждались важные вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей.

Также родители смогли оценить качество и разнообразие питания и приняли участие в дегустации блюд от школьного шеф-повара. В завершение мероприятия в актовом зале директор школы ответила на вопросы родителей.

День открытых дверей в школе № 1 прошел в теплом и дружелюбном атмосфере, оставив яркие впечатления у всех участников.