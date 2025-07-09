День открытых дверей прошел в НИКИ детства в Мытищах

День открытых дверей провели в Научно исследовательском клиническом институте детства, чтобы родители чувствовали себя уверенно и спокойно. Семьи с детьми из Королева, Пушкино и других соседних городов приехали в Мытищи и узнали, как работает уникальный подмосковный центр.

Это мероприятие было приурочено к важной дате — Дню кардиолога, что добавило ему особую значимость и актуальность. Заведующий детским кардиологическим отделением Роман Будзинский с энтузиазмом провел экскурсию по своему отделению. Он подробно рассказал о современном оборудовании, которое используется для диагностики и лечения пациентов, а также о передовых методах, применяемых в кардиологии для детей.

Поддержать пациентов приехали волонтеры молодежного центра «Импульс». Чтобы дети воспринимали лечебный процесс проще и не боялись клиник, они устроили веселые мастер-классы и интерактивные игры в рамках проекта «Искорка».

Пока дети играли, родители общались со специалистами. Им рассказали, за какими показателями у ребенка нужно следить и в каких случаях срочно обращаться к врачу. Они также рассказали о том, как правильно реагировать на изменения этих показателей, чтобы обеспечить здоровье и безопасность своих детей.