День открытых дверей прошел в НИКИ детства в Мытищах

Мероприятие состоялось 30 января. Гости медучреждения познакомились с работой отделения аллергологии и современными подходами к лечению.

На экскурсии врачи показали процедурный кабинет и спирометр, предназначенный для оценки состояния органов дыхания и определения объема легких. Помимо этого посетителям клинического института продемонстрировали проведение аллергопробы, а также занятие в «Школе бронхиальной астмы».

Организаторы мероприятия акцентировали внимание на том, что родители и их дети не только получили информацию о современных методах диагностики аллергических заболеваний, но и были ознакомлены с принципами их эффективного контроля и мониторинга.

Многопрофильный клинический центр, на базе которого функционирует институт, осуществляет медицинскую помощь детскому населению Московской области с 1936 года.