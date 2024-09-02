День открытых дверей прошел в учреждениях культуры в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

День открытых дверей прошел во всех культурно-досуговых учреждениях Воскресенска. Посетители принимали участие в пробных занятиях в различных секциях и кружках округа.

Дети и взрослые посетили мастер-классы, выставки и выступления творческих коллективов, познакомились с руководителями кружков и задали все интересующие вопросы об их работе.

«Насколько разнообразные направления для реализации своих творческих амбиций предлагаются нашим жителям смог убедиться лично. Так что, в новый творческий сезон любой может войти не только зрителем, но и активным участником, достаточно лишь выбрать себе занятие по душе», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в школы округа в сентябре придет рекордное количество учеников.

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