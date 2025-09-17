День открытых дверей прошел в комплексе «Восход» в Химках

Многофункциональный комплексный центр «Восход» в Химках предоставляет всем желающим возможность раскрыть свои таланты и развиваться в творчестве. День открытых дверей стал настоящим подарком для детей и их родителей, которые хотят освоить новое увлечение.

Гости мероприятия смогли посетить разнообразные мастер-классы и попробовать себя в различных творческих направлениях.

«Это уникальное пространство, где каждый ребенок, вне зависимости от возраста и способностей, может раскрыть свой творческий потенциал, найти новых друзей и реализовать свои мечты», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Множество интересных кружков работают в центре «Восход»: танцевальные коллективы, театральная и вокальная студия, гитарный класс, студия декоративно-прикладного творчества, а также клуб военно-патриотического воспитания.

Записаться в творческие объединения можно онлайн или по телефону: +7 (495) 572-55-72.