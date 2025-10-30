День открытых дверей прошел в колледже Воскресенска

Специалисты «Мособлэнерго» выступили перед школьниками в колледже Воскресенска. Там состоялся День открытых дверей.

Гости познакомили учащихся с профессией электроэнергетика, а также рассказали о карьерных перспективах в компании. Особое внимание они уделили условиям труда и социальным гарантиям для работников «Мособлэнерго».

Дети могли задать интересующие их вопросы. В том числе они узнали о заработной плате.

«Проведенная встреча показала высокий интерес молодежи к работе в энергетике и подтвердила важность таких профориентационных мероприятий для формирования кадрового резерва компании», — отметили в пресс-службе городского округа Воскресенск.

Отметим, что такие встречи проходят в учебных заведениях округа регулярно. Также для студентов организуют экскурсии во всех филиалах компании и предоставляют возможность прохождения производственной практики.