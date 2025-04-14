День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Химках

Абитуриенты и их родители поучаствовали в Дне открытых дверей, который состоялся в Химках. Они ознакомились с правилами приема в местный колледж, а также со специальностями и педагогами.

В колледже готовят специалистов среднего звена по различным направлениям — сестринское, парикмахерское и поварское дело, а также фармация и юриспруденция. Чтобы лучше познакомить будущих студентов с профессией, для них провели тематические мастер-классы.

«Среди наших студентов нет вообще проблем с трудоустройством. Еще на стадии обучения, по дуальному обучению наши ребята в рамках производственной практики уже трудоустраиваются. И на выходе у нас более 50% студентов уже официально имеют место работы», — добавила руководитель структурного подразделения № 9 колледжа «Подмосковье» Людмила Боблак.