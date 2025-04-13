День открытых дверей пройдет в Центральной детской школе искусств в Химках

Жители Химок смогут подробнее узнать об обучении в местной школе искусств. Мероприятие в формате Дня открытых дверей проведут там 15 апреля.

Участникам встречи продемонстрируют учебные планы, расскажут о специальностях и возможностях. Посетить событие могут все желающие. Начало в семь часов вечера.

«День открытых дверей в Центральной детской школе искусств — это отличная возможность для родителей и их детей посетить концерт, познакомиться с преподавателями и учениками школы, задать все интересующие вопросы и выбрать для себя подходящую специальность», — прокомментировала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что сегодня в учреждении получают дополнительное образование свыше двух тысяч детей. В 2021 году школу признали лучшей в России.

«Дополнительное образование для детей является одним из важнейших элементов в их развитии. В Химках оно пользуется большой популярностью и охватывает множество детских учреждений», — добавила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.