День открытых дверей прошел в клиентском офисе МосОблЕИРЦ в Ногинске

Представители администрации округа, ассоциации председателей советов домов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний встретились с жителями Ногинска Богородского городского округа в расчетном центре. Гостям рассказали о новых сервисах, электронных платежных документах и акциях.

Собравшиеся узнали о преимуществах дистанционных сервисов, о том, как перейти на электронное обслуживание и отказаться от бумажных квитанций.

«Летом мы особенно рекомендуем подписаться на электронные квитанции тем, кто живет на даче, надолго уезжает или хочет помочь родственникам с расчетами по квартплате», — рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Ногинск» Светлана Попкова.

Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в настройках раздела «Платежи». После подписки квитанции будут приходить на электронную почту, оплатить их можно прямо из компьютера или мобильного телефона. А для того, чтобы проконсультироваться, подать заявление или предоставить документы, необходимо перейти в раздел «Отправить обращение».

Жители Ногинска также имеют возможность участвовать в акциях МосОблЕИРЦ и выигрывать призы за оплату через СБП, подписку на электронный счет, страхование жилья и заказ услуг.