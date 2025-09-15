День открытых дверей прошел в городской спортшколе в Дубне
Впервые в Дубне прошел День открытых дверей в городской спортшколе. В сквере имени Павла Журавлева были представлены все 13 отделений спортивной школы «Дубна».
В этот день юные дубненцы играли в футбол, фехтовали, учились держать баланс на водных лыжах, жонглировать булавами. Многие пришли, чтобы выбрать вид спорта по душе или попробовать себя в незнакомой дисциплине.
Для новичков организаторы предусмотрели призы — сертификаты на бесплатные занятия в спорткомплексах города. Их получат те, кто заполнил «карточку чемпиона», выполнил задания тренеров всех 13 отделений спортшколы «Дубна».
Родители будущих спортсменов получили возможность побеседовать с тренерами, уточнить расписание, нагрузку в секциях. Взрослые и дети с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями спортсменов, болели, сами принимали участие в увлекательных мастер-классах и тренировках.
«Тренеры спортшколы „Дубна“ ярко провели открытые занятия по различным видам спорта, они приглашают детей в городские секции и готовы показать им путь чемпионов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.