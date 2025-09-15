День открытых дверей прошел в городской спортшколе в Дубне

Впервые в Дубне прошел День открытых дверей в городской спортшколе. В сквере имени Павла Журавлева были представлены все 13 отделений спортивной школы «Дубна».

В этот день юные дубненцы играли в футбол, фехтовали, учились держать баланс на водных лыжах, жонглировать булавами. Многие пришли, чтобы выбрать вид спорта по душе или попробовать себя в незнакомой дисциплине.

Для новичков организаторы предусмотрели призы — сертификаты на бесплатные занятия в спорткомплексах города. Их получат те, кто заполнил «карточку чемпиона», выполнил задания тренеров всех 13 отделений спортшколы «Дубна».