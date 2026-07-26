День открытых дверей прошел в гимназии «Интеллект» в Дзержинском

В корпусе «Интеллект» гимназии № 5 в Дзержинском Люберецкого округа прошел день открытых дверей. Родителей впервые впустили посмотреть, каким стало здание после капитального ремонта.

Глава округа Владимир Волков вместе с директором гимназии провели гостей по школе, показали новый спортивный зал, бассейн, двор и обновленные кабинеты. Строительная готовность объекта составляет 82%: сейчас идет финишная отделка, укладка линолеума, работы по электрике и вентиляции, а также благоустройство территории.

Это самая большая школа, которая ремонтируется по программе капремонта Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Сейчас такие фазы прошли, как замена всех коммуникаций, полностью заменили кровлю, заменили сам фасад, его обновили, внутри отделка. Приобрела новый такой стандарт дизайнерский. Мы сегодня обследовали весь объект вместе с родителями, вместе с педагогами. Всегда возникают вопросы, на все вопросы получили ответы», — отметил Владимир Волков.

Здание, которое когда-то рассчитывалось на 1100 учеников, но принимало почти 1900 детей, наконец избавится от перегрузки. В школе появится третий спортивный зал, обновленный бассейн с современной системой очистки, новая библиотека, зал хореографии, кабинет робототехники для начальных классов и Центр детских инициатив.

«Мне очень все нравится, у меня двое деток, 2 и 8 класс, будут учиться в комфортных условиях, я в предвкушении, что будет дальше, поэтому ждем открытие» — рассказала мама учеников Екатерина Черепанова

Все время ремонтных работ ученики и учителя занимались в корпусе «Успех» на Угрешской улице, поэтому ремонт прошел без потерь для учебного процесса. Первого сентября в обновленном «Интеллекте» распахнут двери 30 классов.