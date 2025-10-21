День открытых дверей прошел в энергетическом техникуме в Шатуре

В Шатурском энергетическом техникуме прошел день открытых дверей для учеников 8–11 классов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Под руководством преподавателей ребята прошли четыре профессиональные пробы.

Во время обучения студенты учатся создавать компьютерные модели объектов и управлять процессом печати на современном оборудовании. Будущие специалисты востребованы во многих областях — это и строительство, и медицина, и мебельное производство, и даже создание штучного уникального товара.

В мастерской аддитивных технологий школьники получили первые навыки 3D-печати. Здесь готовят специалистов в области роботизированного производства.

В лаборатории, где занимаются по энергетическим специальностям, школьники запускали генератор в сеть и управляли его мощностью, заставляя электрические лампы гореть ярче. Здесь же ребятам предложили поучаствовать в сборке электрических схем.

В третьей мастерской ребят учили выполнять обжим витой пары. Для будущих специалистов в области обеспечения информационной безопасности это навык номер один.