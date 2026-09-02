День открытых дверей прошел в библиотеке имени Есенина в Люберцах

После ремонта библиотека имени Сергея Есенина работает уже третий месяц, но в этот раз сотрудники подготовили специальную программу, чтобы познакомить гостей с новыми возможностями. В День открытых дверей посетителей провели по обновленным залам и рассказали о деятельности кружков.

Библиотека в Люберцах готовится к столетнему юбилею в следующем году, но выглядит гораздо моложе своего возраста. Внутри хранится больше 120 тысяч книг, и это лишь часть того, что здесь предлагают.

Для самых маленьких работает объединение «Мастер Еж» с открытыми мастер-классами, для взрослых — лекции об искусстве и встречи с современной прозой. Отдельно для гостей презентовали книжный клуб «Дом, в котором» — пространство для тех, кто любит читать и обсуждать прочитанное. Участники собираются за круглым столом, чтобы разбирать книги, спорить о героях и искать скрытые смыслы.