День открытых дверей прошел на химическом предприятии в Воскресенске

Более 200 школьников, их родителей и педагогов собрались в Воскресенском колледже. Основным партнером мероприятия выступил филиал «ВМУ» ОХК «Уралхим».

Сотрудники предприятия рассказали будущим абитуриентам о специальности «Химическая технология производства химических соединений», открытой по целевому заказу филиала. Школьники узнали о социальной политике «Уралхима», возможностях карьерного роста, условиях обучения за счет предприятия и дальнейшего трудоустройства.

Заместитель директора филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что предприятие ведет активную профориентационную работу в образовательных учреждениях и внедряет новые форматы взаимодействия с учащимися. Это, по ее словам, помогает будущим специалистам быстрее адаптироваться к профессии и повышает качество учебного процесса.

«ВМУ» ежегодно набирает не менее 15 абитуриентов по договорам целевого обучения, принимает студентов на практику и помогает колледжу с необходимым оборудованием. Такое сотрудничество позволяет готовить квалифицированные кадры для предприятия с первых курсов.

Участники Дня открытых дверей смогли лично пообщаться с представителями завода и задать все интересующие вопросы о поступлении и будущей работе.