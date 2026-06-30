День открытых дверей пройдет в роддоме в Одинцове 4 июля

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Родильный дом Одинцовской областной больницы проведет день открытых дверей 4 июля. Будущие родители смогут познакомиться с условиями пребывания, лично пообщаться с врачами и акушерками, узнать о подготовке к родам и выбрать оптимальный формат сопровождения беременности.

Программа рассчитана на будущих мам и пап, которые хотят заранее познакомиться с медицинским учреждением и получить ответы на важные вопросы. Специалисты расскажут, как правильно подготовиться к родам, какие документы и вещи необходимо взять с собой.

Главной частью программы станет экскурсия по отделениям. Участники посетят родовые залы, осмотрят палаты, познакомятся с персоналом и увидят организацию работы изнутри.

Одинцовский роддом оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь. Отделения оснащены современным оборудованием, в здании работают восемь индивидуальных родовых залов.

Участие возможно только по предварительной записи по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Родильный дом расположен по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3б.