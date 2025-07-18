День открытых дверей пройдет в роддоме Королева 22 июля

Такие традиционные мероприятие учреждение здравоохранения проводит два раз в месяц. Будущие родители станут участниками розыгрыша подарочного сертификата.

Победителю лотереи обеспечат роды в индивидуальном боксе с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения. На Дне открытых дверей посетители познакомятся с медицинским персоналом роддома, осмотрят палаты и отделения и смогут задать специалистам волнующие их вопросы.

Заместитель главного врача Королевской больницы по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич отметила, что такие встречи помогают заранее почувствовать атмосферу роддома, наладить контакт с врачами и убедиться, что будущая мать будет окружена вниманием и заботой.

Мероприятие состоится в 15:00 в конференц-зале на втором этаже Королевского родильного дома, расположенного на улице Октябрьской, 30. Предварительная запись не требуется.