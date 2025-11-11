День открытых дверей пройдет в Одинцовском кампусе МГИМО

Одинцовский кампус МГИМО приглашает на День открытых дверей. Получить из первых рук всю необходимую информацию о вузе, познакомиться с преподавателями, задать интересующие вопросы абитуриенты смогут 29 ноября в 12:00.

Программа Дня включает в себя экскурсию по кампусу, мастер-классы от факультетов и консультации по поступлению. Гостям также расскажут о программах бакалавриата, магистратуры, Школы бизнеса, Колледжа и Лицея МГИМО.

Участникам мероприятия необходимо заполнить регистрационную форму и иметь при себе паспорт.

Добавим, что Одинцовский филиал МГИМО реализует 18 программ по 10 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление, политология, лингвистика, педагогическое образование, психология, туризм.

Учебное заведение входит в топ-10 вузов страны в разрезе направлений подготовки, занимает третье место среди филиалов университетов по качеству приема абитуриентов.