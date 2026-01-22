День открытых дверей пройдет в Одинцовской областной больнице 4 февраля

В целях получения индивидуализированной консультации от экспертов в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовского округа состоится День открытых дверей. Мероприятие проводят при поддержке Минздрава Московской области, администрации муниципалитета, депутатов партии «Единая Россия» и Центра управления регионом Одинцовского округа.

День открытых дверей пройдет в рамках реализации на территории округа федерального партийного проекта «Единой России» — «Здоровое будущее». Его цель — сделать первичную диагностику в онкологии максимально доступной для каждого из жителей.

Бесплатные консультации проведут ведущие специалисты по гинекологии и маммографии. По направлению от врача-онколога будет доступен целый комплекс скрининговых исследований для раннего выявления рисков, включающий диагностику новообразований кожи, рентген-исследование органов грудной клетки, маммографию, исследование кала на скрытую кровь.

С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета, а также нужно быть прикрепленным к Одинцовской областной больнице.

Прием будет идти с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 3.