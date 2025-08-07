День открытых дверей пройдет в МФЦ Жуковского 12 августа

Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: улица Лацкова, дом № 1, 12 августа распахнет свои двери для всех желающих в рамках проведения дня открытых дверей. Это мероприятие предоставляет возможность познакомиться с деятельностью МФЦ изнутри и узнать больше о спектре предоставляемых услуг.

Директор МФЦ городского округа Жуковский Светлана Белолипецкая отметила, что день открытых дверей — это возможность для каждого желающего почувствовать себя в роли консультанта, помогающего людям решать различные вопросы.

В программе запланирована экскурсия по центру, в ходе которой участники смогут ознакомиться с организацией работы различных отделов и зон обслуживания. Специалисты МФЦ подробно расскажут о полном спектре государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются жителям, а также поделятся информацией о том, как получить эти услуги быстро и удобно.

Особое внимание будет уделено знакомству с работой сотрудников цифровой зоны МФЦ, которые помогают посетителям осваивать электронные сервисы и получать услуги в онлайн-формате. Мероприятие начнется в 10:00. Для участия в дне открытых дверей необходимо заранее подать заявку, отправив письмо на электронную почту: mfc-zhukovskiygo@mosreg.ru.