День открытых дверей пройдет в ДК «Родина» в Химках 31 августа

Дворец культуры «Родина» в Химках организует день открытых дверей 31 августа. Жители и гости округа смогут узнать о деятельности учреждения, познакомиться с творческими коллективами и записаться на уроки.

Также для участников подготовили насыщенную развлекательную программу: выступления местных артистов, игровую батутную зону для детей, мастер-классы и познавательные лекции.

«День открытых дверей во Дворце культуры проходит всегда очень ярко, что даже и самому хочется записаться в какой-нибудь коллектив. Приглашаю и вас, друзья, посетить данное событие», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Дворец культуры «Родина» — традиционное место проведения массовых и культурных мероприятий в Химках. Так, здесь регулярно проводятся фестивали, конкурсы, концерты и театральные постановки.

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