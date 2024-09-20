День открытых дверей пройдет в «Активном долголетии» в Мытищах 24 сентября

Жителям серебряного возраста покажут концерт в День открытых дверей в клубе «Активное долголетие». Гостей ждет концертная программа и выступления других участников клуба.

Новый учебный год в клубе «Активное долголетие» начался, как и во всех учебных и культурных учреждениях в сентябре. Активистов серебряного возраста становится все больше и больше.

День открытых дверей пройдет 24 сентября в 11:30 в клубе «Активное долголетие» на улице Мира 37. Мероприятие проведут для знакомства новых и уже постоянных участников с творческими направлениями и студиями. Выставку индивидуальных работ активистов и участников студий «Вязание и бисероплетения», «Умелые ручки», «Рисование», «Лоскутная черепашка», «Экотворчество», «Структурная живопись» покажут перед началом концертной программы в фойе клуба.

Концертная программа очень разнообразная — свои выступления покажет студия современного танца, восточного танца, театральная студия, эстрадная студия, сольные номера представят участники клуба.

Участников и гостей клуба ждут стихотворения, песни, танцы, театральные и эстрадные постановки.

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