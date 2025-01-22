День освобождения от фашистских захватчиков отметили в Подмосковье

День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отметили 22 января. По всему Подмосковью прошло более 130 патриотических мероприятий, в которых приняли участие около восьми тысяч молодых ребят.

«Сегодня особенный день для Подмосковья, когда мы с гордостью и трепетом вспоминаем героев Великой Отечественной войны, отдаем дань памяти подвигу советских солдат, сломивших сопротивление врага и отбросивших его от Москвы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Подмосковье полностью освободили от фашистских захватчиков после 93-дневной оккупации 22 января 1942 года. В честь этого события во всех округах Московской области прошли разные мероприятия, приуроченные к памятной дате: акции «Свеча памяти», торжественные митинги, возложения цветов и многое другое.

Так, в Можайске состоялась «Вахта памяти». Торжественное мероприятие началось у Стелы «Город воинской славы» и продолжилось на Октябрьской площади, где жителям показали театрализованную зарисовку «Освобождение города». В Лобне в Центральном парке торжественно открыли отреставрированный мемориал «Звонница», а в Подольске организовали просветительскую программу «День в истории».

Помимо этого, во многих округах волонтеры привели в порядок памятники и воинские захоронения, а также навестили ветеранов Великой Отечественной войны.