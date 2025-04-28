День основания городского округа отметили в Жуковском

Дворец культуры в Жуковском распахнул свои двери для проведения праздничного концерта «Тебе, любимый город», приуроченного ко Дню основания городского округа. На сцене ДК выступали местные творческие коллективы, а также специально приглашенные артисты из Звездного городка.

День города в Жуковском был насыщен не только концертными мероприятиями. Представители администрации округа организовали прием для делегации из Звездного городка. Гостям была представлена развернутая экскурсия по Жуковскому, в ходе которой были продемонстрированы достижения города в различных сферах: от передовых научных разработок до успехов в спорте и образовании.

Традиционным элементом празднования стало торжественное возложение цветов к памятнику великому ученому, основоположнику гидродинамики и аэродинамики и основателю города Жуковского — Николаю Егоровичу Жуковскому.