День основания города отметили в Жуковском
Жуковскому исполнилось 78 лет. Рабочий поселок Стаханово преобразовали в город 23 апреля 1947 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР.
В праздничных мероприятиях приняли участие глава округа Борис Аубакиров, делегация из Звездного городка, Герои Российской Федерации, депутаты Московской областной Думы и городского Совета депутатов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций и жители города. Они возложили цветы к памятнику Николаю Егоровичу Жуковскому.
«В нашем городе все пропитано авиацией — в названиях улиц, в шуме аэродвигателей, в деятельности предприятий, в трубах ЦАГИ и, конечно, в мыслях и сердцах многих горожан. Мне сегодня особенно приятно приветствовать здесь наших дорогих гостей из Звездного городка, наших героев летчиков-испытателей», — сказал Борис Аубакиров.
Город назвали в честь выдающегося ученого, механика, основателя гидро- и аэродинамики Николая Егоровича Жуковского. В честь праздника активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» станцевали вальс под песню о городе.
Общие вехи объединяют Жуковский со Звездным Городком. Именно в Жуковском первый отряд космонавтов СССР проходил подготовку, как и первый покоритель космоса Юрий Гагарин. Сегодня два подмосковных муниципалитета сотрудничают в авиационно-космической сфере. Жуковчан поздравил российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров.
«Мы практически города-побратимы. Я думаю, что в ближайшее время будет даже какой-то выпущен документ, который это подтвердит. Все-таки два города, которые имеют такое огромное количество Героев СССР, дважды Героев России, два настоящих подмосковных города-героя должны вместе существовать, жить, обмениваться своими культурными, историческими ценностями», — обратился к жуковчанам космонавт.
В Жуковском прошли форум «Человек — основа бизнеса» и праздничный концерт в муниципальном Дворце культуры с участием творческих коллективов Жуковского и Звездного городка.