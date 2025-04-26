День основания города отметили в Жуковском

Жуковскому исполнилось 78 лет. Рабочий поселок Стаханово преобразовали в город 23 апреля 1947 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР.

В праздничных мероприятиях приняли участие глава округа Борис Аубакиров, делегация из Звездного городка, Герои Российской Федерации, депутаты Московской областной Думы и городского Совета депутатов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций и жители города. Они возложили цветы к памятнику Николаю Егоровичу Жуковскому.

«В нашем городе все пропитано авиацией — в названиях улиц, в шуме аэродвигателей, в деятельности предприятий, в трубах ЦАГИ и, конечно, в мыслях и сердцах многих горожан. Мне сегодня особенно приятно приветствовать здесь наших дорогих гостей из Звездного городка, наших героев летчиков-испытателей», — сказал Борис Аубакиров.

Город назвали в честь выдающегося ученого, механика, основателя гидро- и аэродинамики Николая Егоровича Жуковского. В честь праздника активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» станцевали вальс под песню о городе.