День оружейника отметили в комплексе «Артишок» в Химках

В Химках провели лекцию ко Дню оружейника — празднику тех, кто своим трудом и талантом создает мощь и безопасность России. В муниципалитете работают ключевые предприятия оборонного комплекса.

С приветственной речью к гостям обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«В Химках работают ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, в которых десятилетиями трудятся целые династии. Их преданность делу, их мастерство — это и есть тот самый знаменитый химкинский характер, который обеспечивает технологический суверенитет и безопасность нашей страны», — отметила Инна Монастырская.

Гостям рассказали, что праздник учредили в 2010 году благодаря инициативе легендарного конструктора Михаила Калашникова. Этот день посвятили работникам оборонно-промышленного комплекса, создателям отечественного оружия и хранителям славных оружейных традиций.

Во время лекции особое внимание уделили химкинским предприятиям — НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Искра», МКБ «Факел». Их вклад в укрепление обороноспособности страны невозможно переоценить.

Для многих жителей Химок работа на таких предприятиях — дело жизни. Личными воспоминаниями поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Мне не было и 16 лет, когда я поступил учеником слесаря в НПО имени Лавочкина. Параллельно учился, занимался спортом. Для меня, как и для тысяч работников наших предприятий, День оружейника — это очень важный, почти семейный праздник. Это день признания труда тех, кто создает щит нашей Родины. Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции используют самое современное вооружение, мы понимаем, что за каждой победой на поле боя стоит титанический труд инженеров, конструкторов и рабочих здесь, в тылу», — рассказал Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.