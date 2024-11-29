День онкоскрининга проведут для жителей Мытищ в поликлинике № 1 30 ноября

Пройти онкоскрининг 30 ноября в поликлинике № 1 в Мытищах смогут все желающие старше 18 лет. Более 700 пациентов посетили подобные акции с начала года.

Жители городского округа Мытищи старше 18 лет смогут сделать рентген грудных органов, сдать анализы на вирус иммунодефицита человека, привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Женщинам до 40 лет проверят молочные железы с помощью ультразвуковой диагностики, а для жительниц постарше доступна маммография. Мужчин обследуют на простатоспецифический антиген — анализ на выявление опухоли предстательной железы. С собой необходимо взять паспорт, полис и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Поликлиника № 1 расположена по адресу: улица Воровского, № 2. Прием пациентов пройдет с 08:00 до 14:00. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (495) 308-13-14.

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