Семейные активности и выставки провели ко Дню города в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

День округа отметили в Солнечногорске. Праздник в этом году прошел в новом формате: вместо массовых гуляний организовали семейные активности.

Мероприятия в рамках Дня округа приурочили к Году семьи в России. Открытие торжества началось с фестиваля физической культуры «Спортивный город», где состоялись показательные выступления танцевальных и спортивных коллективов. Центральным событием стал детский забег «Спортивный город». Юные участники преодолели дистанции 400, 800 и 1200 метров, получив памятные медали и призы.

Анимационная программа «Ярмарка детства» порадовала фокусами с азотом, представлениями с животными, ходулистами и мыльным шоу. На празднике работало творческое пространство «Молодежный квартал», где гости могли насладиться работами местных художников и проявить фантазию на различных мастер-классах. В арт-мастерской «Семейные скамейки» родители и дети под руководством профессионалов разрисовали лавочки, которые стали украшением городского парка.

«Этот День округа проходит по-настоящему душевно, в кругу родных и близких. Вместе с вами мы посвящаем его самым важным и близким сердцу ценностям — семейным. Спасибо каждому из вас за ваши открытые сердца и за то, что вместе с вами мы продолжаем делать Солнечногорск таким замечательным местом для жизни», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Для памятных фотографий была организована локация «Фото-сушка». Все желающие смогли поучаствовать в фото-квесте «Семейный город», сыграть в гигантскую дженгу и посмотреть концерт «Мой город — моя семья», на котором выступили народный ансамбль русской песни «Лето», солисты Элена Век, Елена и Олег Рубцовы и другие артисты.

Вечером на площадке у памятника Михаилу Лермонтову устроили «Семейный очаг» с песнями у костра под аккомпанемент местных коллективов. Также на празднике проводился сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Неравнодушные горожане приносили продукты, новую одежду, средства гигиены и канцтовары. Активисты собирали денежные средства для штаба «Волонтеров Подмосковья». Все деньги направят на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в приграничных регионах страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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