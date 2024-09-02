Семейные активности и выставки провели ко Дню города в Солнечногорске

День округа отметили в Солнечногорске. Праздник в этом году прошел в новом формате: вместо массовых гуляний организовали семейные активности.

Мероприятия в рамках Дня округа приурочили к Году семьи в России. Открытие торжества началось с фестиваля физической культуры «Спортивный город», где состоялись показательные выступления танцевальных и спортивных коллективов. Центральным событием стал детский забег «Спортивный город». Юные участники преодолели дистанции 400, 800 и 1200 метров, получив памятные медали и призы.

Анимационная программа «Ярмарка детства» порадовала фокусами с азотом, представлениями с животными, ходулистами и мыльным шоу. На празднике работало творческое пространство «Молодежный квартал», где гости могли насладиться работами местных художников и проявить фантазию на различных мастер-классах. В арт-мастерской «Семейные скамейки» родители и дети под руководством профессионалов разрисовали лавочки, которые стали украшением городского парка.

«Этот День округа проходит по-настоящему душевно, в кругу родных и близких. Вместе с вами мы посвящаем его самым важным и близким сердцу ценностям — семейным. Спасибо каждому из вас за ваши открытые сердца и за то, что вместе с вами мы продолжаем делать Солнечногорск таким замечательным местом для жизни», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.