День округа отметили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители Солнечногорска отпраздновали День округа на набережной озера Сенеж. Здесь развернулись интерактивные зоны, мастер-классы и развлекательные площадки, а на центральной сцене состоялась торжественная церемония чествования жителей и концертная программа с участием популярных артистов.

Особым моментом праздника стало вручение наград жителям округа. Глава муниципалитета Константин Михальков поблагодарил жителей за их заслуги и вручил знаки отличия.

«Каждый из награжденных — это пример искреннего служения людям и нашему городу. Их энергия, профессионализм и доброе сердце — настоящий фундамент для будущих побед Солнечногорска», — поздравил горожан Константин Михальков.

Среди тех, кого чествовали, были и семейные пары — «золотые» юбиляры Николай и Виктория Шаврины, а также молодожены. Вместе с главой Солнечногорска они запечатали «капсулу времени», где разместили послание школьников в 2075-й год, флаг округа и ключи от «замков любви».

Не меньший интерес вызвал «Город молодых». В нем работали игровые и творческие зоны, фотоплощадки, выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны и арт-объект для признаний в любви родному округу.

«В создании „Города молодых“ участвовали молодогвардейцы, юнармейцы, представители „Движения первых“ и „Волонтеров Подмосковья“. Общими усилиями нашей креативной и творческой молодежи мы создали интерактивные площадки для всех», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Завершила торжественный день концертная программа. Главным событием стало выступление группы «Челси»: Арсений Бородин и Алексей Корзин исполнили хиты «Крылья», «Самая любимая» и другие композиции.