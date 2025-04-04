День неонатолога отметят врачи больницы в Воскресенске

Неонатолог Воскресенской больницы рассказала о своей работе в преддверии профессионального праздника, который отмечается в России ежегодно 5 апреля. Работа Аллы Кудрявцевой связана с самыми хрупкими и беззащитными пациентами — новорожденными малышами.

В акушерском отделении трудятся три неонатолога. Среди высококвалифицированных специалистов — Алла Кудрявцева, врач-неонатолог с 33-летним стажем работы. Она окончила Смоленский медицинский институт.

«Один из преподавателей с такой любовью рассказывал о своем деле, что не влюбиться было невозможно. Он с особой теплотой подходил к деткам, смотрел, взаимодействовал с мамочками. Это было настолько интересно, что я решила пойти именно в эту специальность», — рассказала врач-неонатолог, психолог акушерского отделения Воскресенской больницы Алла Кудрявцева.

Первичная помощь, которую оказывают неонатологи, влияет на здоровье каждого новорожденного. Переоценить работу специалистов невозможно, особенно если они посвятили этому делу свою жизнь. Вместе с Аллой Кудрявцевой работают Ираида Чернова и Виктор Котков. Их рабочий стаж — 38 лет.

«У нас удивительный коллектив. Мы всегда друг друга поддерживаем. Это очень важно, когда есть такая согласованность. Каждый подходит к пациентам бережно и с любовью», — подчеркнула врач.

Именно неонатологи и акушерки помогают сделать новорожденному первый вдох. Это не просто профессия — это большая миссия.