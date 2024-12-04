Акция ко Дню Неизвестного Солдата прошла у мемориала в Мытищах

Почтили память солдат жители и власти округа, военные и юнармейцы. Важным событием церемонии стала передача останков бойцов Красной армии для захоронения в родных местах.

Юнармейцы и представители администрации городского округа Мытищи возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату на федеральном мемориале «Пантеон защитников Отечества». На мероприятии почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

3 декабря неслучайно стало Днем Неизвестного Солдата: в 1966 году в этот в день в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата торжественно перезахоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Важным моментом стала церемония передачи останков бойцов Красной армии, которые обнаружил поисковый отряд. Спустя десятилетия в родной земле будут похоронены четверо солдат из Краснодарского края, Белоруссии, Владимирской области и Башкирии, сражавшихся с врагом на Смоленской земле.

Министерство обороны Российской Федерации организовало системную работу с поисковиками по восстановлению имен неизвестных солдат и захоронению их на малой родине.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».