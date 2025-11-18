День недоношенного ребенка прошел в перинатальном центре в Балашихе

Торжественная церемония в честь Дня недоношенного ребенка прошла в Московском областном перинатальном центре в Балашихе. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Юлия Шугина, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, главный врач центра Ольга Серова, главный внештатный неонатолог Минздрава Подмосковья Анастасия Петрова, а также врачи и семьи малышей, появившихся на свет раньше срока.

Сергей Юров поздравил врачей-неонатологов и семьи с детьми, выразив благодарность специалистам центра за их высокий профессионализм и самоотверженность. Он отметил важность поддержки матерей и семей и пожелал маленьким пациентам крепкого здоровья и счастливого детства.

В рамках церемонии Юров наградил почетными грамотами сотрудников отделений патологии недоношенных и новорожденных детей, а также реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Эти специалисты круглосуточно наблюдают малышей с пониженной массой тела и тех, кто нуждается в раннем контроле во время адаптации к внешней среде.

На мероприятии особое внимание уделили семьям, прошедшим путь восстановления вместе с медиками центра. Так, семья Сониных из Балашихи рассказала о трудном начале пути их двойняшек Вити и Тоси, появившихся на свет на 25-й неделе с весом 600–800 граммов, и о том, как поддержка врачей помогла преодолеть все трудности.

Московский областной перинатальный центр действует с 2004 года, за это время на свет появилось более 100 тысяч малышей. Центр предоставляет широкий спектр высокотехнологичной помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, создав условия для безопасной беременности, родов и последующего выхаживания особенно требующих интенсивного наблюдения. В структуре учреждения 259 коек круглосуточного стационара, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии недоношенных, а также одна из сильнейших хирургических служб Подмосковья. Центр оснащен современным оборудованием и организовал единственное в регионе отделение грудного вскармливания с банком донорского молока, обеспечивающее недоношенным детям максимально полезное питание.