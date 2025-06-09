День наукоградов Московской области отметили в Серпухове

Впервые в статусе официального наукограда Московской области Серпухов празднует День наукоградов. Город известен своими передовыми научными исследованиями в области физики, биотехнологий, оборонно-промышленного комплекса и фармацевтики, которые признаны на международном уровне.

Научно-производственный комплекс Серпухова объединяет более 50 предприятий, исследовательских организаций и учреждений с почти 9,5 тысячи сотрудников — это мощный интеллектуальный ресурс округа. В муниципалитете активно развивается потенциал для наукоемких производств и подготовки молодых специалистов.

В планах — создание научно-технологического университета «Интеграция», который станет частью современного кампуса мирового уровня. В округе реализуются 12 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.

Администрация города создает комфортную инфраструктуру, чтобы ученым и их семьям было удобно жить и работать в наукограде. При поддержке Правительства Московской области внедряются меры поддержки для научных сотрудников: социальная ипотека, гранты на проекты, премии и субсидии.

«Уверен, что наш наукоград будет достойным преемником лучших традиций советской и российской науки, лидером в научных исследованиях и инновациях, центром притяжения для ведущих ученых и инженеров со всей страны. Серпухову — стабильного развития и процветания и самое главное — дальнейшего движения вперед!» — отметил временно исполняющих полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.