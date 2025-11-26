День науки пройдет в школах Балашихи 29 ноября

Школы Балашихи 29 ноября организуют День науки для детей и родителей. Начало мероприятий запланировано на 10:00. Программа включит научные шоу и лекции, мастер‑классы по естественным наукам и робототехнике, интерактивные выставки и профориентационные встречи.

Школа № 3 имени Флерова подготовила игры «Средневековье» и «Скорость и точность», а в школе № 11 можно будет принять участие в дебатах «Биологическое будущее» и сразиться в ментальной арифметике.

В школе № 4 для гостей откроются факультеты Детской Академии развития «Атом» — «Биостанция», «Техническое моделирование», «Лаборатория книгопечатания», «Физика вокруг нас», а также будут работать спортивный клуб «Салют», туристский клуб «Азимут», Центр детских инициатив «Движения Первых», фотостудия, шахматный клуб и хоровая студия «Планета детства».

Школа № 18 станет площадкой для мастер‑классов по ксилографии и разработке мини‑игр, VR‑приключений и научно‑познавательных игр «Тайная жизнь клетки», «Увлекательная физика», «Мегавольт!» и «ХимБум», здесь же запланирован обмен опытом с представителем МГТУ имени Баумана.

В школах № 27, № 30 и гимназии № 1 имени Баландина слушатели смогут посетить занятия с лекторами общества «Знание», посвященные возможностям мозга человека, ДНК и космическим программам.

Мероприятие рассчитано на разные возрастные группы и интересы — от творческих и технических мастер‑классов до профильных лекций и профориентации.