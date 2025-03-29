День Национальной гвардии России отметили в Химках

В Химках провели серию патриотических мероприятий, посвященных Дню Национальной гвардии России. Жители побывали на открытых уроках и кинопоказах.

Например, в школе № 20 прошел открытый патриотический урок. Им рассказали о независимости страны, необходимости уважать тех, кто стоит на страже спокойствия граждан.

«День Национальной гвардии России, является значимой датой в истории и жизни нашей страны. Этот праздник установлен в честь создания внутренних войск Министерства внутренних дел СССР, которые впоследствии стали основой для формирования современной Национальной гвардии России», — прокомментировал общественник Глеб Демченко.

Еще одно мероприятие прошло в Доме культуре «Лунево». Слушателям рассказали про формирование Национальной гвардии и задачи, возложенные на этот род войск. Участники военно-патриотического клуба вместе с руководителем, полковником запаса провели мастер-класс по сборке и разборке оружия.

«Проведение подобных мероприятий патриотической направленности в Химках является неотъемлемой частью нашей жизни. Приятно видеть заинтересованность химчан в данных встречах», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

День национальной гвардии — праздник всех жителей страны, так как безопасность и порядок в стране касаются каждого.