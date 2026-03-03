День наставника провели в техникуме в Одинцове

Студентам рассказали, откуда взялся этот праздник и почему наставники так важны в жизни. Ребята обсудили, как преподаватели, мастера и старшие товарищи помогают новичкам выбрать профессию, освоить навыки и стать ответственнее. Говорили и о реальных историях, где помощь наставника помогла добиться успеха.

А накануне этого дня в техникуме прошла еще одна встреча — со студентами прошлых лет. Выпускники поделились воспоминаниями об учебе и первых шагах в профессии. Они особенно тепло отозвались о тех, кто когда-то помогал им — поддерживал, давал советы и направлял. Стоит отметить, что по словам бывших студентов, именно старшие коллеги сыграли решающую роль в том, чтобы они стали хорошими специалистами.