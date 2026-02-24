День народных промыслов прошел в школах Лосино-Петровского округа

Во всех школах городского округа 21 февраля прошел День народных промыслов — яркий праздник, объединивший ценителей русской культуры всех возрастов. Событие превратилось в настоящий калейдоскоп традиций, творчества и радости, собрав вместе школьников, педагогов и родителей.

В этот день участники погрузились в удивительный мир народного искусства и ремесел. Программа получилась насыщенной и разнообразной: в школах развернулись выставки прикладного искусства с уникальными работами, прошли обучающие мастер-классы, где каждый мог попробовать свои силы в традиционных техниках. Для гостей организовали интерактивные лекции и презентации, раскрывающие историю и значение народных промыслов, а завершили праздник народные гуляния с песнями, танцами и веселыми играми.

— День народных промыслов стал не просто праздником, а настоящим уроком истории, культуры и творчества. Он напомнил нам, как важно сохранять и передавать из поколения в поколение бесценное наследие наших предков, — отметили организаторы мероприятия.